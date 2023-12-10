Derbide sakatlanmışlardı: Beşiktaşlı iki futbolcunun son durumları belli oldu!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:28

Güncelleme: 10.12.2023 - 14:28

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan iki futbolcunun son durumu hakkında açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme meydana geldiği belirtildi.

Umut Meraş'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.

Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."