Derbideki Larin'in penaltı pozisyonuna hakemler ne dedi?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın son dakikalarındaki pozisyon tartışmaya neden oldu. Galatasaraylı Nelsson ile Beşiktaşlı Larin'in içerisinde bulunduğu pozisyonu eski hakemler yorumladı.
Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, derbinin son anlarında yaşanan pozisyona isyan ederek VAR uygulamasının neden devreye girmediğini eleştirmişti.
Hakem yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports 1'de yayımlanan beIN Trio programında, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmadaki pozisyonu yorumladı.
Larin'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Lale Orta: "Net bir penaltı verilmesi gerekirdi."
Deniz Çoban: "Nelsson anlık tutup bırakıyor. Beşiktaşlı oyuncunun hareketini kısıtlamıyor. Dengesini kaybettiği için düşüyor. Penaltı verilmemesi daha doğru."
Bülent Yıldırım: "İki hamle var. Topla oynamak isteyen kim? Larin. Önce Nelsson yoklama yapıyor. Yine de Larin topu kontrol ediyor. Sonra bir de arkadan formayı çekiyor. Zamanlaması kısa olsa da düzeltip vurma hamlesini engelliyor. Topa doğru ivmeyi engelleyen bir hamle. Bu fair mi? Hayır. Adil mücadele var mı? Hayır. Bu pozisyon çok net penaltı."
Ahmet Çakar: "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!"
Erman Toroğlu: "Çok net bir penaltı pozisyonu. VAR neden çağırmadı bilmiyorum."
Gökhan Keskin: "Penaltı verilmeliydi."
Reha Kapsal: "Bana göre penaltı değil."
Levent Tüzemen: "Verilse ucuz bir penaltı olurdu."
Larin'in penaltı beklediği pozisyonda VAR müdahale edebilir mi?
Lale Orta: "VAR bu pozisyonda karışamaz. Mevcut protokol çerçevesinde müdahale edemez."
Deniz Çoban: "VAR ile bu pozisyonun bir alakası yok. Çekme daha kuvvetli olsa belki VAR çağırabilirdi."
Bülent Yıldırım: "Burada penaltıyı hakem verebilir. VAR müdahale edemez."
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