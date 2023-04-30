Derbilerin golcüsü Mauro Icardi
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da, Arjantinli golcü Mauro Icardi bir derbide daha gol kaydetmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Mauro Icardi yine öne çıktı.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de bir derbide daha golünü attı.
DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR
Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde iki kez fileleri havalandıran Mauro Icardi, Dolmabahçe'de de 20. dakikada golün attı.
30 yaşındaki Arjantinli golcü, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da 1'er kez fileleri havalandırdı.
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