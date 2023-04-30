Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'nun menajerinden Barcelona itirafı

Yayınlanma: 30.04.2023 - 17:28

Güncelleme: 30.04.2023 - 17:28

Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'nun danışmanlık şirketinin menajerlerinden Claudio Vigorelli, İtalyan yıldız için önemli bir transfer itirafında bulundu.

Relevo'ya konuşan Vigorelli, Zaniolo'nun ocak ayındaki transfer döneminde Barcelona'nın listesinde olduğunu ancak mali nedenlerden dolayı bu transferin gerçekleşmediğini aktardı.

Nicolo Zaniolo

"DEĞERİNİ KANITLAMAK İSTİYOR"

Vigorelli, "Sahne değişikliğine ihtiyacı vardı. Son yıllarda iki büyük sakatlık geçirdi ama her düştüğünde ayağa kalktı. Yeni bir ortama ve motivasyon bulmaya ihtiyacı vardı. Ocak ayında İtalya'da Milan ve İngiltere'den Bournemouth gibi başka fırsatlar da vardı. Premier Lig'e gitmek istiyordu ama Galatasaray'dan gelen teklif büyük bir coşkuyla kabul edildi. Türkiye'de rekabet yüksek ve Galatasaray şampiyonluğu kazanmak için mücadele ediyor. Büyük bir coşkuyla orada. Geleneklerle dolu tarihi bir kulübün renklerini savunduğunu biliyor. Gerçekten yeniden oynamak ve değerini tüm dünyaya kanıtlamak istiyor" dedi.

"BARCELONA'NIN LİSTESİNDEYDİ"

Zaniolo için açıklamalarına devam eden Vigorelli, "Maalesef gelişmesini yavaşlatan durumlar oldu. Ocak ayında onu İspanya'ya götürecek durumlar oluşmadı. La Liga'da piyasa, maaşlar nedeniyle biraz tıkalıydı. Zaniolo, Barcelona'nın listesindeydi, bunu doğrulayabilirim. Onu beğendiler ama ekonomik nedenlerden dolayı bu uygun bir transfer değildi" sözlerini kullandı.

Zaniolo'nun menajerlik şirketiyle birlikte çalışan bir diğer menajer Marco Busiello ise, "Zaniolo, sık sık olgun olmamakla suçlanıyor. Ama unutmayalım ki henüz çok genç ve genç yaşına rağmen iki büyük sakatlık geçirdi ve psikolojik olarak bunların üstesinden gelmeyi başardı. Hala olgunlaşmak için iyi bir alana sahip. Belirli baskılardan uzaklaşmak onun kendini bulmasına yardımcı olacaktır. Bu çocuğun yaşını unutmayalım" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER İÇİN ERKEN"

Busiello, Zaniolo ile ilgili transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Türkiye'de başrol oyuncusu olmalı ve mümkün olduğunca çok kazanmalıyız. Piyasa öngörülemez... Ancak şu anda bir transferden bahsetmek erken olur" diye konuştu.

Galatasaray, ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 7 maçta sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 3 kez fileleri havalandırdı ve 1 asist yaptı.