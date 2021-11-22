Arif Kızılyalın değerlendirdi: Dev derbinin hakemi Halil Umut Meler derbiyi nasıl yönetti?

22 Kasım 2021 Pazartesi, 19:30

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisini sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı.

Dev derbide verdiği kararlarla çok konuşulan maçın hakemi Halil Umut Meler'i, Cumhuriyet gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın değerlendirdi.

Burak Elmas'ın “Yarın, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan randevu isteyerek oraya gideceğim. MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Halil Umut Meler’in maç raporunun açıklanmasını da isteyeceğim" ifadelerine hak veren Kızılyalın, "Haklı, ama geç kalınmış bir durum" dedi.

Arif Kızılyalın'ın Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:





