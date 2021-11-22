Arif Kızılyalın değerlendirdi: Dev derbinin hakemi Halil Umut Meler derbiyi nasıl yönetti?
Cumhuriyet gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, derbideki performansı özellikle Galatasaray tarafından eleştirilen hakem Halil Umut Meler'i ve Burak Elmas'ın "TFF'ye gideceğim" açıklamalarını değerlendirdi.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisini sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı.
Dev derbide verdiği kararlarla çok konuşulan maçın hakemi Halil Umut Meler'i, Cumhuriyet gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın değerlendirdi.
Burak Elmas'ın “Yarın, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan randevu isteyerek oraya gideceğim. MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Halil Umut Meler’in maç raporunun açıklanmasını da isteyeceğim" ifadelerine hak veren Kızılyalın, "Haklı, ama geç kalınmış bir durum" dedi.
Arif Kızılyalın'ın Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:
Video Haberler
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı