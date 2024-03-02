Derbiye gözlemci akını: Avrupa devleri, Semih Kılıçsoy için geliyor!

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'u yarın oynanacak Galatasaray derbisinde, Avrupa'nın 7 dev kulübünün gözlemcilerinin izleyeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:16
Derbiye gözlemci akını: Avrupa devleri, Semih Kılıçsoy için geliyor!
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Beşiktaş'ı genç golcüsü Semih Kılıçsoy, attığı goller ve başarılı performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önemli takımları, Semih'i Galatasaray derbisinde mercek altına alacak.

7 AVRUPA DEVİ İZLEMEYE GELİYOR 

Premier Lig'den Arsenal, Tottenham ve Manchester City; Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve Leipzig; La Liga'dan Atletico Madrid ve Serie A'dan Juventus'un, scoutlarını yarınki karşılaşma için İstanbul'a göndereceği belirtildi. 

Beşiktaş'ın, en az 1 sezon daha takımda tutmak istediği Semih'e yaz döneminde yüksek bir teklif gelmesi halinde nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.


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