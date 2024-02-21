Semih Kılıçsoy zirveye çıktı: Avrupalı yıldızları geride bıraktı!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:51

Güncelleme: 21.02.2024 - 09:51

Beşiktaş’ın bu sezon yükselen değeri konumundaki Semih Kılıçsoy, attığı goller ve yakaladığı istatistiklerle Avrupa’da da adından söz ettiriyor.

AVRUPALI YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Genç forvet, bu sezon Avrupa’da 23 yaş altındaki oyuncular arasında en fazla gol atan isim olmayı başardı. 18 yaşındaki oyuncu, 8 maçta 7 gol attı. Genç yıldız böylece Arsenal’den Saka’yı (5 maç-6 gol), Manchester United’dan Hojlund’u (5 maç-6 gol), Lorient’ten Bamba’yı (4 maç-5 gol) ve Barcelona’dan Torres’i (4 maç-4 gol) geride bıraktı.

Genç Semih ayrıca Beşiktaş’ın attığı son 13 golün 10’unda pay sahibi oldu. Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Cenk Tosun ve Salih Uçan’la sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

