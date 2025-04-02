Fenerbahçe'den taraftarına mesaj: 'Sen bu takımın ruhusun'
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisi öncesinde taraftarı için bir mesaj paylaştı.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisi öncesinde taraftarı öncesinde dikkat çeken bir paylaştım yaptı.
Sarı-Lacivertliler, "Büyük Fenerbahçe taraftarı: Sen bu takımın ruhusun!" başlığıyla paylaştığı mesajda, taraftara seslendi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Bu akşam binler tribünde, milyonlar kalplerde! Hep beraber kenetleneceğimiz bir mücadele bizi bekliyor.
Sahada terinin son damlasına kadar savaşacak Takımımız için en önemli şey senin varlığın!
Bu akşam Kadıköy sarı lacivert olacak,
Saracoğlu sevgimizle,
Gökyüzü sesimizle çınlayacak!
Tribünün sesi Takımımızı sarıp sarmalayacak!
Göğsümüzde arma Fenerbahçe aşkımızla çarpacak!
90 dakika boyunca aklımız düşüncemiz bir, yüreğimiz bir: Sadece Fenerbahçe!
İlk düdükle birlikte kalbimiz sahada atacak, her pasta, her ikili mücadelede biz de orada olacağız.
Son ana kadar hep birlikte!
Unutma! Sen bu takımın ruhusun!
Takım Taraftar birlikte odaklanacak, galibiyet için sonuna kadar savaşacağız…
Bugün omuz omuza, son düdüğe kadar takımın yanında olacağız…"
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