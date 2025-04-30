Derbiyi yönetmişti: İngilizlerden Slavko Vincic'e sert tepki!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Arsenal - PSG karşılaşmasını yöneten Sloven hakem Slavko Vincic, eleştirilerin odak noktası oldu. Vincic, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi de yönetmişti.
Süper Lig'in 25. haftasında 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic, Arsenal ile PSG arasındaki oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında düdük çaldı.
Deneyimli hakemin kararları İngiliz taraftarların büyük tepkisini çekerken Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da sık sık itirazlarda bulunduğu görüldü.
İlk yarıda oyun fauller nedeniyle sık sık dururken Saka ve Trossard'a çıkan sarı kartlar da tribünde seslerin yükselmesine neden oldu.
"GÖSTERİNİN YILDIZI OLMAK İSTEDİ"
İkinci yarı takımlar sahaya çıktıktan bir süre sonra gelen Vincic ve ekibi, çimlere adım attığı anda Arsenal taraftarının ıslıklı tepkisine maruz kaldı.
Efsane İngiliz futbolcu da Alan Shearer da Vincic'e yüklenirken, "Bence hakem, oyuncularla konuşma şekli ve tavrıyla çok iyi bir maçı kendisi için çok zor hale getirdi. Oyuncular için gerçekten sinir bozucu, gerçekten öyle" dedi.
Shearer ayrıca, "Performansından etkilenmedim. Oyunun akışına izin vermek yerine gösterinin yıldızı olmak istediğini düşündüm" diye konuştu.
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