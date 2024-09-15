Derrick Köhn, Werder Bremen'e galibiyeti getirdi!

Werder Bremen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mainz'ı 2-1 mağlup etti.

Derrick Köhn, Werder Bremen'e galibiyeti getirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 23:42

Almanya Ligi'nde 3. hafta maçında Mainz ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Werder Bremen oldu.

Ev sahibi Mainz'in golünü 27. dakikada Jae-seong Lee kaydetti.

GALİBİYET GOLÜ DERRİCK KÖHN'DEN

Werder Bremen'in golleri 8. dakikada Marvin Ducksch (penaltı) ve 69. dakikada Derrick Köhn'den geldi. Konuk ekip Werder Bremen'de defans oyuncusu Marco Friedl, 60 dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray'dan Almanya'ya kiralık giden Derrick Köhn, Werder Bremen'deki ilk maçında 10 kişi kalmalarına rağmen attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

Bu galibiyetin ardından Werder Bremen puanını 5'e yükseltti. Mainz 2 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Mainz, Augsburg'a konuk olacak. Werder Bremen, Bayern Münih'i ağırlayacak.


Etiketler: #Derrick Köhn #werder bremen #Mainz #galatasaray

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