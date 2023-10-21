Dev derbi öncesi... İşte dikkat çeken 10 istatistik!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:10

Güncelleme: 21.10.2023 - 10:10

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesi ortaya çıkan 10 istatistik dikkat çekti.

İşte derbide öne çıkan 10 istatistik:

- Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçtan sadece 1’i berabere bitti. Söz konusu maçların 4’ünü Galatasaray, 5’ini ise Beşiktaş kazandı.

- Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını evinde 3-1 kazanan Beşiktaş, Şubat-Aralık 2017’den bu yana sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki kez mağlup edemiyor.

EVİNDE 6 YILDIR KAYBETMİYOR

- Galatasaray, sahasında Beşiktaş'a 2017 yılından bu yana kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip 2017 yılından bu yana Beşiktaş ile evinde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

- Beşiktaş kariyerinde 70 kez forma giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ilk kez Galatasaray deplasmanında forma giyecek.

GALATASARAY GALİBİYETLERDE ÖNDE



- Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmaların hiçbirinde mücadelenin ilk yarısında gol yemedi.

- Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 131’inci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 48-39 üstünlüğü bulunuyor.

OKAN BURUK DERBİLERDE MUTLU



- Beşiktaş'ta bu sezon rakip kalelere en fazla şut yollayan isim Aboubakar (28) oldu. Galatasaray'da bu isim Mauro Icardi (25).

- Galatasaray’ın başında iç sahada çıktığı dört derbiyi de kazanan Okan Buruk (Trabzonspor x2, Beşiktaş & Fenerbahçe), Süper Lig tarihinde Fatih Terim’in ardından sarı-kırmızılı ekiple üst üste beş galibiyet alan ikinci yerli teknik direktör olmak istiyor.

HÜCUM BÖLGESİNDE TOPLA OYNAMA

- Galatasaray, üçüncü bölgede yüzde 54.1 topu kontrol etme oranı ile oynarken Beşiktaş'ta bu oran %46.8 olarak gerçekleşti.

- Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en çok golü (4) 46-60'ncı dakikalar arasında bulurken, Beşiktaş en çok golü (4) 76-90'ncı dakikalar arasında buldu.