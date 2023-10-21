Dev derbi öncesi... İşte dikkat çeken 10 istatistik!
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi belirlenen 10 istatistik dikkat çekti.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesi ortaya çıkan 10 istatistik dikkat çekti.
İşte derbide öne çıkan 10 istatistik:
- Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçtan sadece 1’i berabere bitti. Söz konusu maçların 4’ünü Galatasaray, 5’ini ise Beşiktaş kazandı.
- Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını evinde 3-1 kazanan Beşiktaş, Şubat-Aralık 2017’den bu yana sarı-kırmızılı ekibi üst üste iki kez mağlup edemiyor.
EVİNDE 6 YILDIR KAYBETMİYOR
- Galatasaray, sahasında Beşiktaş'a 2017 yılından bu yana kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip 2017 yılından bu yana Beşiktaş ile evinde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
- Beşiktaş kariyerinde 70 kez forma giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ilk kez Galatasaray deplasmanında forma giyecek.
GALATASARAY GALİBİYETLERDE ÖNDE
- Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmaların hiçbirinde mücadelenin ilk yarısında gol yemedi.
- Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 131’inci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 48-39 üstünlüğü bulunuyor.
OKAN BURUK DERBİLERDE MUTLU
- Beşiktaş'ta bu sezon rakip kalelere en fazla şut yollayan isim Aboubakar (28) oldu. Galatasaray'da bu isim Mauro Icardi (25).
- Galatasaray’ın başında iç sahada çıktığı dört derbiyi de kazanan Okan Buruk (Trabzonspor x2, Beşiktaş & Fenerbahçe), Süper Lig tarihinde Fatih Terim’in ardından sarı-kırmızılı ekiple üst üste beş galibiyet alan ikinci yerli teknik direktör olmak istiyor.
HÜCUM BÖLGESİNDE TOPLA OYNAMA
- Galatasaray, üçüncü bölgede yüzde 54.1 topu kontrol etme oranı ile oynarken Beşiktaş'ta bu oran %46.8 olarak gerçekleşti.
- Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en çok golü (4) 46-60'ncı dakikalar arasında bulurken, Beşiktaş en çok golü (4) 76-90'ncı dakikalar arasında buldu.
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