Spor yazarları derbiyi yorumladı: 'Düşmeyen, kırılmayan kazanacak'

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:36

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:36

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş. Spor yazarları dev derbiyi yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ın bu sezonki en önemli sorunu, duygu durumundaki değişikliklerin oyuna direkt yansıması. Takımın moral durumu yüksek olduğunda nasıl hissediyorsanız, düşüklük de hemen seziliyor saha içinde. Pendik gibi zayıf bir rakibe ikinci devrede oyun kaybediliyor ama Güneş’in takımı yanıt veremiyor. Trabzon ve Adana’ya karşı elbette skor olarak geri dönüş kolay değildi, ama oyun departmanında da güçlü bir reaksiyon verilemedi. Lugano zaten tam bir duygusal çöküş. Elbette Beşiktaş’ın başında artık yeni bir teknik adam var ama Güneş dönemindeki takım, genelde son bölümlerde kırılgandı.

Galatasaray’da son bir ayın yıldızı Davinson Sanchez... Davinson şu anda Galatasaray-Beşiktaş’ın sekiz stoperi içinde maç başına top kapma (2,0), sahipsiz top kazanma (8,0), başarılı ikili mücadele (7,3), hava topu (6,0) kategorilerinin lideri. Ancak bence belki de bunlardan daha önemli katkısı, Galatasaray'ın tamamlayamadığı hücumlarda ilk toplara yaptığı cesur müdahaleler oldu. Davidson Sanchez milli takımdan henüz döndü ve Galatasaray'la sadece bir gün beraber olabildiği için başlamama ihtimalinden söz ediliyor. Galatasaray için bir dezavantaj olabilir bu." (Hürriyet)

"MAÇIN FAVORİSİ GALATASARAY"

Osman Şenher: İki takım da kazanmak isteyecek. Galatasaray kendi sahasında 50 bin seyircisi önünde tabii ki maçın favorisi. Beşiktaş ise Burak Yılmaz yönetiminde galip gelip sıkıntılardan kurtulmak istiyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler Türkiye’nin en iyisi. Bu kadar patırtıdan sonra VAR hakemlerinin de görevini tam olarak yapacağını düşünüyorum. Hakemlerden beklentimiz ne, adaletli maç yönet, kuralları harfiyen uygula. Bunu da Meler mükemmel şekilde yapabilecek kapasitede. Hayırlısı olsun. İnşallah bu temennimiz tutar." (Milliyet)

Ali Gültiken: Kesin bir soruya kesin bir cevap vermek derbiler tarihine baktığımızda mümkün değil. Birçok etken var. Şu anda Beşiktaş daha büyük bir sıkışmışlığın içerisinde. Bu doğal olarak daha büyük ve artı bir motivasyon olarak döner. Benim böyle bir beklentim var. G.Saray ev sahibi, oturmuş kadrosu ile büyük moralle çıkacak sahaya. Ev sahibi avantajları da var." (Sabah)

"BEŞİKTAŞ KAZANIR"

Sinan Vardar: Beşiktaş'ın derbi öncesi milli takımlarda oynayan yıldızları da gösterdikleri performansla dikkat çekti. Cenk Tosun milli takımımızda, Bahtiyar Kazakistan'da, Rashica da Kosova milli forması altında 2'şer golle sahanın yıldızı oldular. Aboubakar da Kamerun'un Tunus'la oynadığı hazırlık maçında harika bir gole imza attı. Ghezzal de eski günlere döneceğinin sinyalini veriyor. Bu maça özel olarak hazırlandığını da biliyorum. Beşiktaş'ın önemli bir artısı da G.Saray stadının atmosferini çok iyi bilen Gedson Fernandes ve Rashica'nın forma giyecek olması. İkisi de eski takımlarına karşı ayrı bir hırsla mücadele edecek. Ben Beşiktaş'ın cumartesi günü derbiden iyi bir sonuçla ayrılacağına inanıyorum. Umarım hakemin konuşulmadığı ve fair-play çerçevesinde güzel bir derbi olur. (Fotomaç)