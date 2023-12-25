Galatasaray'da Erden Timur'dan 'temiz eller' çağrısı!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:06

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:06

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken bir hakem açıklamasında bulundu.

Timur, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamada futbolda temiz eller operasyonunun başlaması gerektiğini belirtti.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"En önemli nokta, yine maalesef direkt sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Başka hatalar da oldu. Herkesin kabul ettiği bir hata var. Çok erken bir dakikada hem kart hem penaltı vardı. Aylardır itidal ve Türk futbolundaki gerginliğin azaltılmasıyla ilgili şeyler söylüyoruz. Hep böyle söyleyeceğiz. Tepki alacağız belki. İki görevimiz var. Hakkımızı sonuna kadar savunmak ve eş zamanlı olarak Türk futbolunun hakkını savunmak. Dün derbiden sonra ve bugün dahil, tüm resmi irtibatları sağlıyoruz. Şampiyonluğa tesir eden hatadır. Farklı görüntüler varken... VAR'a görüntü gitmedi diyorlar, işi başka yere götürür. Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa uygun değil."

"GEREKLİ CEZALAR VERİLMELİ"

"Geçenlerde yaşanan olayın üzerimize verdiği sorumlulukla hoyratça değil hakkımızı çok doğru şekilde savunmalıyız. Bir şeyler kaybetsek bile Türk futbolu için doğru şeyler yapmalıyız. 10 aydır doğruları, bir programa çıkıp Türk futbolu için yapılması gerekenleri 2 saat saydık. Şampiyon olmak, haksızlığa uğramamak çok önemli. Ancak, hiç kimsenin canından kıymetli değil. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. Daha çok bağıranın, daha çok manipülasyon yapanın daha haklı olduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Tezahürünü gördük. TFF bunu açıklasın. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı? Üst düzey ve şampiyonluğa etki eden bir maçta bunun kabul edilmesi mümkün değil. Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılması."

"Galatasaray olarak tahkikat komisyonları kurulsun, resmi mercilerle ilişkiler tetkik edilsin. Daha ekim ayında başvurduk. Bu isteklerimiz için TFF'yi göreve davet ettik. Yaşanmasın istedik ama yaşandı da... Bu son olsun. Kötü bir olay yaşadık. Gerek yöneticilerin TFF'yle gerek sosyal medyayla gerek medya yöneticileriyle görüşmelerin tahlil edilmesi lazım. Kamuoyunu baskılayarak, manipüle edilerek yapılıyor. Derhal önlenmeli. Sonuçlar sahaya yansıyor. Telefonlar, her şey incelensin."

"KİMSE AYRANIM EKŞİ DEMİYOR"

"Kimse ayranım ekşi demiyor. Futbolda temiz eller yapılsın. Ekim ayından önce söyledik. Derhal başlanması lazım. Sahada böyle şeyler yaşanmasın. Hepimiz sorumluyuz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Tüm tahkikatlar yapılsın. Kanun değişikliği yapılsın. Bugün bizim canımız yanıyor, yarın başkasının. Derbide bu hata kabul edilemez. Haklarımızı hoyratça savunmayalım, tabii ki hakkımızı savunacağız."

"3 aylık bir yöneticiyken bir hata yaptım, 14 ay geçti, defalarca özür diledim. Tüm paydaşlar elinden geleni yapmalı. Bize yaşatılanı kimse yaşamasın. Şampiyonluk yolunda belirleyici olan şeyler bunlar. Kabul edilebilir değil. Hepimiz incelenmeli. Tüm ilişkiler incelenmeli. Yarından tezi yok başlamalı. Talebimiz budur. Hızlı bir şekilde çözüm olmalı."