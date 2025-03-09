Dev derbinin hakemi Slavko Vincic'e yeni görev!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 13:13

Güncelleme: 09.03.2025 - 13:13

Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Slavko Vincic kritik bir maça atandı.

Vincic, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçında düdük çalacak.

Müsabaka 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak.

İlk maçı Bayern Münih sahasında 3-0 kazanmış ve tur için büyük bir avantaj yakalamıştı.