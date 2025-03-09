Dev derbinin hakemi Slavko Vincic'e yeni görev!
Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maça atandı.
Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Slavko Vincic kritik bir maça atandı.
Vincic, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçında düdük çalacak.
Müsabaka 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak.
İlk maçı Bayern Münih sahasında 3-0 kazanmış ve tur için büyük bir avantaj yakalamıştı.
Etiketler: #Slavko Vincic #Şampiyonlar Ligi #Derbi
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