Slavko Vincic'ten derbi açıklaması: Şaşkınlığını eşiyle paylaşmış!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:32

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:32

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren derbi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Yabancı hakem kararının alınması ve ardından derbiye Slavko Vincic'in atanması gündemi uzun süre meşgul etti. 5 günde 3 ayrı ülkede maça çıkan Slovenyalı hakemin derbide büyük şaşkınlık yaşadığı aktarıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, derbide 32 bin 500 polisin görevli olduğunu öğrenen Slavko Vincic, kulaklarına inanamadı. Deneyimli hakemin daha 2 önce yönettiği Bravo-Koper maçını izleyen biletli seyirci sayısı sadece 450'ydi.

"GERİLİM FİLMİ GİBİYDİ"

Vincic'in ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevli olduğunu duyduğu ve adeta şoke olduğu belirtildi.

Sloven hakemin şaşkınlığını eşini telefonla arayarak paylaştığı öğrenildi. Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili olarak, "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" dediği ifade edildi.