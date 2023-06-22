Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı: 'Kal be Arda'
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler'e çağrıda bulundu.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'in geleceği merak ediliyor.
18 yaşındaki genç futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listelerine girmeyi başladı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem ise Arda Güler'e çağrıda bulundu.
Eda Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler'e seslenerek, "Böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda" ifadelerini kullandı.
Eda Erdem'in paylaşımının tamamı:
Bir taraftar olarak süreçten bihaber, Hong Kong’da yazıyorum bu satırları. Şampiyonluk geldiğinde; Kadıköy, cadde… Sarı lacivert tüm ülke. Öyle bir sevgi ki, tarif edilmez… Mesela 2012. Sabiha Gökçen dış hatları, dönüş konvoyunu anmadan bitiremem hiçbir sezonu.— Eda Erdem (@edaerdem14) June 22, 2023
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