Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı: 'Kal be Arda'

Yayınlanma: 22.06.2023 - 20:12

Güncelleme: 22.06.2023 - 20:12

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'in geleceği merak ediliyor.

18 yaşındaki genç futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listelerine girmeyi başladı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem ise Arda Güler'e çağrıda bulundu.

Eda Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Güler'e seslenerek, "Böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda" ifadelerini kullandı.

Eda Erdem'in paylaşımının tamamı: