Dev maç sonrası Nihat Kahveci'den çok sert hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti. Karşılaşma sonrasında Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe taraftarı; şuna üzülmüştür, '75 dakika uzatmalarla beraber rakip 10 kişi ve sadece bir gol attık.' O da Mustafa'nın kaptırdığı topu Szymanski aldı, sonrasında bir Fred'in şutu ki; Onana çok iyi çıkardı direk dibinde. Szymanski takip etti, kesti, En-Nesyri de boş kaleye attı."

"VISCA SON DAKİKADA GOLÜ ATSA FENERBAHÇE LİGE HAVLU ATMIŞ DURUMA GELİRDİ"

"Fenerbahçe'nin bugün mücadelesine, temposuna, hırsına, fizik olarak sahada diri olmasına hiçbir şey demem ama 70 dakika Trabzonspor 10 kişi kalmış, neredeyse Ederson'u son dakikalar hariç görmediğimiz bir maçta daha fazla net pozisyon üretip, ikiyi bulup taraftarına maçı daha rahat izletmeliydi. Bartuğ ve En-Nesyri bir ara yana oynadığında hafif ıslıklar vardı çünkü taraftar, berabere biterse lig biter stresiyle son dakikaları izledi. Visca'nın son dakikadaki pozisyonu gol olsa Tedesco da yanar, Fenerbahçe de belki bugün de iki puan bıraksa lige havlu atmış durumu gelir çünkü Galatasaray yine seriye bağladı gidiyor."

"SEVİYE YERLERDE"

"Hakemin verdikleri, vermedikleri... Seviye yerlerde. Ayağa basmalar es geçildi, fauller verilmedi. Aman Allah'ım ya!"

"10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"Fenerbahçeli bazı oyunculara sorsan 'Maç 11'e 11 olsaydı' daha iyiydi derler. Kolay değil 10 kişiye karşı oynamak ve Trabzonspor da neden bugüne kadar sadece 1 gol yediğini 10 kişi kalırken de gösterdi. Taktik disiplini defansif anlamda çok iyi. Onuachu bile geliyor defansa yardım ediyor. Orta sahadaki Folcarelli her yere basıyor. Bugün mesela Zubkov bir şey yapamadı. Normalde ofanstaki en etkili oyuncusudur. Ama bir kişi eksik oynamak, deplasmanda oynamak, seyirci işin içinde, Tedesco geldiği için takımda bir istek var, sağlı sollu ataklar yapıyolar... O yüzden kabul edilebilir ama yine de 10 kişiyle daha çok üretebilirdi Trabzonspor."