11.08.2025 20:46:00
Güncellenme:
Devin Özek açıkladı: Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi!

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Devin Özek, katıldığı bir televizyon programında sarı-lacivertli takımın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Özek taraftara transfer müjdesi verdi.

Devin Özek'in açıklamaları şu şekilde:

"Transfer döneminde birçok parametreyi hesaba katarak ilerliyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda eksik bölgelere transferleri önümüzdeki günlerde tamamlayacağız."

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE..."

"Kısa süre içerisinde camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro inşa etmek için çalışıyoruz. Beklentiyi ve sabırsızlığı anlıyorum."

"Ana transfer hedeflerimizin yanı sıra scouting faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda farklı oyuncularla temas halindeyiz. Şunu da belirtmek isterim ki herhangi bir oyuncunun transferinden taraftar tepkisiyle vazgeçtiğimiz iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

#fenerbahçe #transfer #Devin Özek

