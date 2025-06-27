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Manchester United efsanesinden Sancho açıklaması: 'Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse...'

Manchester United efsanesinden Sancho açıklaması: 'Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse...'

27.06.2025 09:29:00
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Cumhuriyet Spor
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Manchester United efsanesinden Sancho açıklaması: 'Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse...'

Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Jadon Sancho'nun transfer durumunu değerlendirdi.

İngiltere Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United'da Jadon Sancho'yla yolların ayrılması bekleniyor.

Ruben Amorim yönetiminde yeni sezona hazırlanan Manchester ekibinde Jadon Sancho kadroda düşünülmüyor.

Chelsea, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho'nun opsiyon maddesini kullanmadı ve 25 yaşındaki oyuncu Manchester United'a döndü. Fenerbahçe'yle birlikte İtalyan ekipleri Napoli ve Juventus Sancho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, kendi YouTube kanalındaki programında Sancho'nun transfer durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sancho için Ferdinand, "Bence Manchester United'dan başka her yer onun için iyi olacak. Manchester United'dan ayrılması gerekiyor. Premier Lig'e geldiğinden beri gördüğümüz bir oyuncu. Buraya gelmeden önce bunu söylemezdim ama Premier Lig'deki kadar hızlı bir oyuna ihtiyacı olan bir oyuncu. Oyununun buna uygun olduğunu düşünmüyorum. Oyunun momentumunu biraz bozmalı, oyunun ritmini değiştirmeli" dedi.

Ferdinand ayrıca, "Başka bir takıma git, yeniden ve taze bir başlangıç yap. Kendi oyun tarzını destekleyen bir lige gitmesi gerekiyor. Topa sahip olan, etrafında iyi koşucuların olduğu bir takımda oynaması gerekiyor. Performans gösterebilmesi için bence birkaç şeye ihtiyacı var ve Premier Lig'de bunu elde edemeyeceğini düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse, umarım oraya gider ve bu fırsatı değerlendirir" açıklamasında bulundu.


İlgili Konular: #fenerbahçe #manchester united #Jadon Sancho

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