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KAP'a bildirdi... Fenerbahçe'den 1 milyarlık sermaye artırımı

KAP'a bildirdi... Fenerbahçe'den 1 milyarlık sermaye artırımı

26.06.2025 23:19:00
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Cumhuriyet Spor
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KAP'a bildirdi... Fenerbahçe'den 1 milyarlık sermaye artırımı

Fenerbahçe, bedelli sermaye artırımına gidildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildiri ile 1 milyar lira bedelli sermaye artırımına gidildiğini duyurdu. 

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.06.2025 tarihli ve 36/1121 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm 1) ekte yer almaktadır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."


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