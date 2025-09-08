Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, yeni teknik direktör ile ilgili konuştu.

Alman basınından Bild'e konuşan Özek, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız" dedi.

Bild'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin transferde önemli işlere imza attığı ve bu başarının mimarının 30 yaşındaki Devin Özek olduğu yazıldı.

JHON DURAN TRANSFERİ

Jhon Duran transferiyle ilgili konuşan Özek, "Birkaç ay önce 75 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a transfer oldu. Onu almak aslında imkansızdı, özellikle de Premier Lig'den teklifler aldığı için. İlk başta reddedildik. Kolombiya'ya onun yanına uçtum. Orada bir hafta geçirdim. Orada bir hafta boyunca ailesini, danışmanlarını ve kendisini ikna etmeye çalıştık ve pes etmedik. Görüşmeler kolay olmadı. Çılgın bir transferdi ama ben ona tamamen inanıyorum! Anlaşma bozulmuş olsa veya bir sorun çıksa, başkana uçağın kiralama bedelini ödemek zorunda kalırdım (Gülerek)" dedi.

"L İDERLİK YAPISI ÖNEML İYDİ"

Açıklamalarına devam eden Özek, "Kadro planlamasında önemli bir nokta liderlik yapısıydı. Takımda kaptanlık yapmış üç yeni oyuncumuz var. Semedo Wolverhampton'da, Skriniar Inter'de ve Edson Alvarez Meksika milli takımında kaptanlık yaptı. Ayrıca Ederson ile takımda büyük bir karakterimiz var" sözlerini sarf etti.

EDERSON TRANSFER İ

Manchester City'den transfer edilen Ederson ile ilgili konuşan genç futbol insanı, "Ederson, benim için dünyanın en iyi üç kalecisinden biri. Bize katılması çok özel bir şey. Onu transfer etme fırsatı yakaladık ve bunu değerlendirmeliydik çünkü kalede bir değişiklik yapmak istiyorduk. Bize transfer olduğu için gurur duyuyoruz. Ederson, takımımıza çok şey katabilir ve katacaktır. Ayrıca her şeyi kazanmış bir oyuncu. Biz de bu şampiyonluk zihniyetini mutlaka kazanmak istiyorduk" diye konuştu.

HOENESS İLE G ÖRÜ ŞME YOK

Öte yandan Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası gündeme gelen adaylardan biri de Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness olmuştu. Bild'de yer alan haberde Devin Özek ve Hoeness'in, birbirlerini iyi tanıdığı ancak herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade edildi.