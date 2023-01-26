Di Marzio duyurdu: Süper Lig devi Alexis Tibidi'nin peşinde!

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:29

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 09:29

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis Tibidi ile ilgileniyor.

Troyes'in daha önce 19 yaşındaki futbolcu için Stuttgart'la anlaşmaya vardığı kaydedildi. Ancak oyuncunun bu sezon kiralandığı Altach'ın sözleşme fesih için tazminat beklentisinin olduğu belirtildi.

Bu sezon Altach'ta 18 maça çıkan Tibidi, 5 kez fileleri havalandırdı. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun, Stuttgart ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.