Di Marzio duyurdu: Süper Lig devi Alexis Tibidi'nin peşinde!
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Stuttgart'tan 19 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Alexis Tibidi ile ilgileniyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis Tibidi ile ilgileniyor.
Troyes'in daha önce 19 yaşındaki futbolcu için Stuttgart'la anlaşmaya vardığı kaydedildi. Ancak oyuncunun bu sezon kiralandığı Altach'ın sözleşme fesih için tazminat beklentisinin olduğu belirtildi.
Bu sezon Altach'ta 18 maça çıkan Tibidi, 5 kez fileleri havalandırdı. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun, Stuttgart ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Bahçeli'ye yönelik sert sözler!
- 'Reina' katliamı zanlısı beraat etti
- MHP tavrını sertleştiriyor
- Ünlü iş insanı yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
- Aydemir Akbaş'tan kötü haber
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- Akşener'den iktidara açık çağrı
- 'Gelin bu sınırı açalım...'
- 'Erdoğan'ı kurtarmaya çalışmayın'