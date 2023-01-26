Di Marzio duyurdu: Süper Lig devi Alexis Tibidi'nin peşinde!

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Stuttgart'tan 19 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Alexis Tibidi ile ilgileniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:29
Di Marzio duyurdu: Süper Lig devi Alexis Tibidi'nin peşinde!
Abone Ol google-news

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis Tibidi ile ilgileniyor.

Troyes'in daha önce 19 yaşındaki futbolcu için Stuttgart'la anlaşmaya vardığı kaydedildi. Ancak oyuncunun bu sezon kiralandığı Altach'ın sözleşme fesih için tazminat beklentisinin olduğu belirtildi.

Bu sezon Altach'ta 18 maça çıkan Tibidi, 5 kez fileleri havalandırdı. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun, Stuttgart ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.


Di Marzio Alexis Tibidi beşiktaş transfer

İlgili Haberler

Antalyasporlu futbolcu Sinan Gümüş'e sürpriz talip

Antalyasporlu futbolcu Sinan Gümüş'e sürpriz talip
Kayserispor'dan TFF'ye 'zemin' talebi

Kayserispor'dan TFF'ye 'zemin' talebi
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den transfer itirafı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den transfer itirafı

En Çok Okunan Haberler