Diego Carlos'a İtalya'dan talip!

28.08.2025 12:32:00
İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'u gündemine aldığı iddia edildi.

İtalya Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan Como 1907, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Stoper transferine öncelik veren İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için harekete geçti.

Di Marzio'nun haberine göre; Como, Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u gündemine aldı.

Haberde, Como'nun yapacağı stoper transferinde kiralık formülünü kullanmak istediği aktarıldı. Fenerbahçe'ye teklif yapacağı söylenen İtalyan ekibinin, Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Igor ile de ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi. 

