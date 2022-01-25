Diego Rossi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

25 Ocak 2022 Salı, 19:07

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında 28 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde oynayacağı Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.



Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Diego Rossi'yi ek olarak futbolcu Lucas Torreira'nın da Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.