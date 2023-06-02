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Diego Simeone açıkladı: Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştı

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Leicester City forması giyen milli defans oyuncusu Çağlar Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:59
Diego Simeone açıkladı: Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştı
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone,  İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı

Simeone, bir İspanyol radyo kanalına yaptığı açıklamada, Çağlar'ın Atletico Madrid'e gelecek sezon katkı sağlayacağını söyledi.

İspanyol medyasına göre, bu hafta sonu sona erecek La Liga sezonunun ardından Atletico Madrid'in 27 yaşındaki milli futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı duyurulacak.

Beş sezon Leicester City forması giyen ve bu sezon sonunda takımıyla sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.


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