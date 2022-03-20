Dimitris Pelkas, Valbuena'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi

20 Mart 2022 Pazar, 21:23

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Kim ve Pelkas'ın attığı gollerle 3 puana ulaşmayı başardı.

Oyuna ikinci yarının başında Mesut Özil’in yerine giren Pelkas, 88. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.

NTV Spor'un Opta'dan aktardığı verilere göre Dimitrios Pelkas, Mathieu Valbuena'dan (2017/18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerbahçe oyuncusu oldu.