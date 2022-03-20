Dimitris Pelkas, Valbuena'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ettiği maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İlk yarıyı 1-0 geride bitiren Fenerbahçe, ikinci yarıda Kim ve Pelkas'ın attığı gollerle 3 puana uzanmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Kim ve Pelkas'ın attığı gollerle 3 puana ulaşmayı başardı.
Oyuna ikinci yarının başında Mesut Özil’in yerine giren Pelkas, 88. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.
NTV Spor'un Opta'dan aktardığı verilere göre Dimitrios Pelkas, Mathieu Valbuena'dan (2017/18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerbahçe oyuncusu oldu.
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