Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan Vladimir Putin tepkisi

28 Temmuz 2022 Perşembe, 08:55

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı.

Dinamo Kiev, 57. dakikada Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçti. Buyalskyi, Fenerbahçe tribünlerinin önünde yaptığı sevinçten ötürü hakem Massimiliano Irrati'den sarı kart gördü. Fenerbahçe kale arkasındaki tribünlerden "Vladimir Putin" tezahüratları yükseldi.

Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu da Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle basın toplantısını protesto etti.

"BÖYLESİ TEZAHÜRATLAR BEKLEMEZDİM"

Tecrübeli teknik direktör, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadelerini kullandı.

"UEFA İCRA KURULU TOPLANDI"

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddiasına göre UEFA İcra Kurulu, acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemcisi ve temsilcisiyle görüşme gerçekleştirildi.