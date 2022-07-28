Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan Vladimir Putin tepkisi
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe tribünlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına yapılan tezahürat nedeniyle basın toplantısına çıkmadı.
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı.
Dinamo Kiev, 57. dakikada Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçti. Buyalskyi, Fenerbahçe tribünlerinin önünde yaptığı sevinçten ötürü hakem Massimiliano Irrati'den sarı kart gördü. Fenerbahçe kale arkasındaki tribünlerden "Vladimir Putin" tezahüratları yükseldi.
Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu da Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle basın toplantısını protesto etti.
"BÖYLESİ TEZAHÜRATLAR BEKLEMEZDİM"
Tecrübeli teknik direktör, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadelerini kullandı.
"UEFA İCRA KURULU TOPLANDI"
Hakem yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddiasına göre UEFA İcra Kurulu, acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemcisi ve temsilcisiyle görüşme gerçekleştirildi.
Video Haberler
- Binlerce otomobil yediemin otoparklarında çürüyor
- Doların yeni zirvesini açıkladı
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı
- Polis arama kurtarma ekiplerine 'hayat kurtaran' eğitimi
- İlk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı
- 'Bizim çocukların Varank dayısı yok'
- İşten atıldı, intihara kalkıştı
- AKP'den Halil Konakcı açıklaması!
- 12 yaşındaki Hamza, ağıl yangınında öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- 'HDP' ayrıntısı ve ikinci turun şifreleri...
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
- Evlerine uzaktan bakabiliyorlar...