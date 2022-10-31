Dinamo Kiev'de kaleci Georgiy Bushchan sakatlığını atlattı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev file bekçisi Georgiy Bushchan sakatlığını atlattı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 18:20
Dinamo Kiev'de kaleci Georgiy Bushchan sakatlığını atlattı
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi Dinamo Kiev'e kaleci Georgiy Bushchan'dan iyi haber geldi.

Ukrayna basınına göre; takımın ana kalecisi olan Bushchan takımla antrenmanlara başladı.

Daha önce bireysel çalışmalara başlayan 28 yaşındaki oyuncunun sakatlıktan sonra takımla birlikte iki idman geçirdiği aktarıldı.

Başarılı file bekçisi Bushchan, Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı.

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı.


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