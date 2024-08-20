Dinamo Zagreb - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:12
Dinamo Zagreb - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Qurban Qurbanov yönetimindeki Karabağ, deplasmanda Sergej Jakirovic'in ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

DİNAMO ZAGREB - KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

DİNAMO ZAGREB - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.


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