13.04.2026 23:01:00
Diyarbakır'da kazanan çıkmadı! Amed SK'den 14 maçlık seri...

Amed SK, TFF 1. Lig'in 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 35. haftasında Amed SK, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Ümraniyespor'u iki kez öne geçiren golleri 22. dakikada Batuhan Çelik ve 69. dakikada Jurgen Bardhi kaydetti.

Amed SK'ye beraberliği getiren goller ise 27. dakikada Mehmet Yeşil ve 90+3. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Amed SK, bu sonuçla yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak puanını 72'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Ümraniyespor ise 43 puanla 14. sıraya çıktı.

1. Lig'de gelecek hafta Amed SK deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak, Ümraniyespor ise sahasında Vanspor FK'yi konuk edecek.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kürşathan Akın, Furkan Ulu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cem Üstündağ (Dk. 59 Traore), Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Sinan Kurt, Hasani (Dk. 74 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 59 Afena Gyan), Moreno (Dk. 74 Dimitrov), Celal Hanalp, Mbaye Diagne

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Ali Turap Bülbül (Dk.67 Oğuz Yıldırım), Jurgen Bardhi, Hoti (Dk. 59 Kubilay Aktaş) Yusuf Deniz Şaş (Dk. 77 Orhan Uğur), Emre Kaplan, Benny, Batuhan (Dk. 77 Barış Ekinciler) Çelik, Kosoko (Dk. 67 Soukou)

Goller: Dk. 22 Batuhan Çelik, Dk. 69 Jurgen Bardhi (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Mehmet Yeşil, Dk. 90+3 Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 55 Hoti, Dk. 62 Ali Turap Bülbül, Dk. 86 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi geriden gelerek devirdi!
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi geriden gelerek devirdi! Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. haftasında kendi evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Burak Yılmaz'dan istifa kararı: Maçın ardından duyurdu!
Burak Yılmaz'dan istifa kararı: Maçın ardından duyurdu! Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından istifa kararı aldığını duyurdu.
TFF 1. Lig'den düşen üçüncü takım belli oldu!
TFF 1. Lig'den düşen üçüncü takım belli oldu! Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olarak küme düştü.