TFF 1. Lig'den düşen üçüncü takım belli oldu!

Sakaryaspor, bitime 3 hafta kala matematiksel olarak TFF 1. Lig'e veda etti.
1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor'u konuk eden Sakaryaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
16. dakikada Burak Bekaroğlu'nun golüyle devreyi 1-0 geride kapatan Esenler Erokspor, 49'da Recep Niyaz ile beraberliği yakaladı. Sakaryaspor'da Serkan Yavuz 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Esenler Erokspor'un aradığı galibiyet golü 80. dakikada Hamza Catakovic'ten geldi.
KÜME DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIM BELLİ OLDU
Bu sonuçla 33 puanda kalan Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından küme düşen 3. takım oldu.
Yeşil siyahlı ekip, 2021-22 sezonunda şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselmişti.
70 puana yükselen Esenler Erokspor ise 2. sıradaki Amed Spor Faaliyetler ile puan farkını 2'ye indirdi.
1. Lig'in bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sakaryaspor ise, Hatayspor deplasmanına gidecek.
Stat: Yeni Sakarya Sakarya Atatürk
Hakemler : Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Terin
Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Pena Flores (Dk.87 Alparslan Demir), Kerem Şen (Dk.60 Doğukan Tuzcu), Serkan Yavuz, Owusu (Dk. 60 Emre Demir), Arif Kocaman, Vukoviç, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski), Poyraz Efe Yıldırım
Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Dk.77 Alper Karaman), Ryan James Jack (Dk.46 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Çatakoviç (Dk.87 Berat Luş) , Mame Mor Faye, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Eray Korkmaz), Recep Niyaz (Dk.81 Enes Ali Oral), Hayrullah Bilazer, Minervino Da Silva, Dimitri Kevin Cavare
Goller: Dk.15 Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Dk. 49 Recep Niyaz, Dk. 79 Çatakoviç (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 55 Serkan Yavuz (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 68 Mikail Okyar, Dk. 89 Faya (Esenler Erokspor), Dk. 89 Efe Yıldırım, Dk. 90+1 Alparslan Demir (Sakaryaspor)