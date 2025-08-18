Diyarbakır'daki 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

TFF 1. Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Amedspor, Erzurumspor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amedspor ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
DIAGNE İLK 11 BAŞLADI
İkinci yarıda Amedspor, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.
Amedspor'un yeni transferi Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Amedspor ligde ilk puanını aldı. Erzurumspor ise 4 puana ulaştı.
TFF 1. Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amedspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.