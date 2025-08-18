Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır'daki 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Diyarbakır'daki 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

18.08.2025 23:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Diyarbakır'daki 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Amedspor, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Amedspor, Erzurumspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amedspor ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

DIAGNE İLK 11 BAŞLADI

İkinci yarıda Amedspor, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

Amedspor'un yeni transferi Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Amedspor ligde ilk puanını aldı. Erzurumspor ise 4 puana ulaştı.

TFF 1. Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amedspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #erzurumspor #Amedspor

İlgili Haberler

Mbaye Diagne, Amedspor ile anlaştı!
Mbaye Diagne, Amedspor ile anlaştı! Amedspor, Neom SC ile yollarını ayıran golcü oyuncu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Amedspor eski Galatasaraylı Mbaye Diagne'yi renklerine bağladı!
Amedspor eski Galatasaraylı Mbaye Diagne'yi renklerine bağladı! TFF 1. Lig ekibi Amedspor, 33 yaşındaki Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.
Çorum FK Amedspor'u eli boş gönderdi!
Çorum FK Amedspor'u eli boş gönderdi! Çorum FK, TFF 1. Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Amedspor'u 2-0 mağlup etti.