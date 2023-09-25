Djiku'dan 7 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, Alanyaspor maçındaki bireysel istatistikleriyle dikkat çekerken, Martin Skrtel'den sonra bir ilki gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:12
Djiku'dan 7 yıl sonra bir ilk!
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Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Alexander Djiku, performansıyla dikkat çekiyor. Alanyaspor maçında bireysel istatistiklerde tavan yapan Alexander Djiku, Martin Skrtel sonrası Fenerbahçe'de bir ilki gerçekleştirdi.

SKRTEL'DEN SONRA DJIKU GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe savunmasının başarılı isimlerinden Alexander Djiku, Alanyaspor maçında 7 hava topu kazanırken 5 de pas arası yaptı. Ganalı stoper bunun yanı sıra 8 sahipsiz top kazandı ve 2 top uzaklaştırıp yüzde 87 pas isabetiyle oynadı.

Opta'nın verilerine göre Alexander Djiku bu istatistikleriyle Martin Skrtel sonrası bir ilki başardı. Deneyimli stoper, Martin Skrtel'den (Kasım 2016) sonra bir Süper Lig maçında 5+ hava topu kazanan ve 5+ pas arası yapan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Fenerbahçe sezon başında Strasbourg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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Alexander Djiku martin skrtel fenerbahçe

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