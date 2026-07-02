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Zeynep Sönmez, Wimbledon'dan çiftlerde elendi

Zeynep Sönmez, Wimbledon'dan çiftlerde elendi

2.07.2026 19:13:00
Güncellenme:
AA
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Zeynep Sönmez, Wimbledon'dan çiftlerde elendi

Wimbledon çift kadınlar ilk tur maçında Zeynep Sönmez ve Jessica Bouzas Maneiro, Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki çift kadınlar ilk tur maçında Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasına teklerde ikinci turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki ilk tur maçında 13 numaralı seribaşları Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ın karşısına çıktı.

Zeynep ile partneri Bouzas Maneiro, mücadeleyi 2-1 (7-5, 2-6, 2-6) kaybederek turnuvadan elendi.

İlgili Konular: #tenis #wimbledon #Zeynep Sönmez

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