Doğukan Sinik, Süper Lig'e geri döndü!

Yayınlanma: 08.01.2023 - 09:42

Güncelleme: 08.01.2023 - 09:42

Geçen sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor formasıyla göstermiş olduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Doğukan Sinik dev takımların radarına girmişti.

4 büyüklerle de adı geçen genç oyuncu tercihini ise İngiltere'den yana kullanmış, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye gitmişti.

Hull City, Akdeniz ekibiyle 4 milyon Euro karşılığında anlaşarak 23 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

Doğukan Sinik

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

23 yaşındaki milli futbolcu, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre tekrardan eski takımı Antalyaspor'a kiralandı. Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior'dan gelen açıklamada, "Doğukan Sinik, kiralık olarak takımdan ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.



Sinik, İngiliz ekibinde yeteri kadar şans bulamazken, bu sezon sadece 12 maçta süre aldı. Sadece 1 asist ile takımına skor katkısı yapan 23 yaşındaki futbolcu, Hull City'nin son iki maçında kadroda yer almadı.



