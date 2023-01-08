İngilizler duyurdu: Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'daki sözleşmesi feshedildi
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın ismi Fenerbahçe ile de anılan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshettiği iddia edildi. İngilizlerin yaptığı haberde Kamerunlu oyuncunun, Premier Lig devine transfer olacağı belirtildi.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da Portekizli Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıyor. Yabancı sınırı dolayısıyla Portekizli yıldıza kadroda yer açmak isteyen Al Nassr yönetimi, Kamerunlu golcü Aboubakar'ı gönderecek.
Cristiano Ronaldo
Fransız basınından RMC ve AFP'de çıkan haberlere göre, Al Nassr, Aboubakar'ın tüm alacaklarını ödedikten sonra sözleşmesini feshetti.
Vincent Aboubakar
MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞTI!
İngiliz basınından Talksport'un haberine göre; Aboubakar, İngiltere Premier Lig devi Manchester United ile anlaşmaya vardı. Habere göre transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Devre arasında serbest oyuncu statüsüne giren Vincent Aboubakar, iki dönem Beşiktaş forması giyerken son dönemde adı Fenerbahçe ile anılıyordu.
Arabistan Ligi ekibinde bu sezon 12 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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