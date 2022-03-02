Yıldırım Demirören, Beşiktaş'tan 92 milyon liralık alacağından vazgeçti
Yıldırım Demirören 2012 yılında Beşiktaş başkanlığından ayrılırken verdiği sözü 10 yıl sonra tuttu. Demirören, 92 milyon liralık alacağından vazgeçti ve söz konusu meblağı kulübe bağışladı.
Eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, 2012'de görevden ayrılırken vadettiği sözü 10 yıl sonra yerine getirdi. Daha önce dolardan TL'ye çevirdiği alacağını resmi olarak bağışladı.
Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş'ın son çıkan denetleme kurulu raporunda Demirören'in 92 milyon liralık alacağından vazgeçtiği ve bunun cari kayıtlara geçtiği vurgulandı.
ÇEBİ ARALIK'TA İŞARETİ VERMİŞTİ
Beşiktaş'ın geçen Aralık ayında yapılan mali ve idari genel kurulunda başkan Çebi, Demirören'in alacaklarını bağışlayacağını ilk işaretini vererek, "Kâğıt cebimde, Mart'taki divan kurulunda açıklayacağım" demişti. İşte Çebi'nin söylediği bu bağış resmileşti ve durum kulübün denetleme kurulu raporuna yansıdı.
1 Mart 2022 tarihli denetleme kurulu raporunda, "Eski yönetim kurulu başkanının Beşiktaş JK'den alacağı olan 100 milyon lira tutarın, 7 milyon 787 bin 162 lira borç tutarı düşüldükten sonra kalan 92 milyon 212 bin 837 lira net alacağı Beşiktaş JK'ne bağışlanmış ve cari hesap kapanmıştır" denildi.
Raporda Bırakmam Seni Kampanyası'nın güncel rakamları da verildi. Buna göre kampanyadan elde edilen toplam bağış ve yardım tutarı 142 milyon 743 bin lira oldu.
BORÇ YÜZDE 28 ARTIŞLA 4.6 MİLYAR OLDU
Öte yandan mevcut ve bazı eski yöneticilere olan borç tutarının ise 47 milyon 569 bin lira olduğu belirtilirken, geçen yıla göre 58 oranında düştüğü kaydedildi. Kulübün toplam konsolide borcuysa 4 milyar 579 milyon lira oldu.
Kulübün borcu geçen yıla göre yüzde 28.2 oranında artış kaydetti. Borcun 4 milyar 156 milyon lirası Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ye ait. Şirketin borcunun 766 milyon lirası kısa, 2 milyar 421 milyon lirasıysa uzun vadeli. Kulübün alacakları ise geçen yıla göre yüzde 130 oranında artarak 686 milyon 604 bin lira olarak gerçekleşti.
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