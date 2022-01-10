Domenec Torrent kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımı çalıştırdı?

10 Ocak 2022 Pazartesi, 16:55

Galatasaray’ın, Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra zaman kaybetmeden yeni hoca arayışlarına başladığı öğrenildi.

Galatasaray’ın hoca adaylarından biri olduğu iddia edilen 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, 2007/2008 sezonunda Barcelona B Takımı’nda Pep Guardiola’nın yanında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.



Bir sezon sonra 2008/2009 sezonunda Pep Guardiola ile birlikte Barcelona as takımında görev alan deneyimli hoca, 2011/2012 sezonunun sonuna kadar İspanya’da yardımcı antrenörlük görevine devam etti.



Pep Guardiola ile Barcelona’dan ayrılarak 2013 yılında Alman kulüp Bayern Münih’in yolunu tutan Torrent, 2016 yılına kadar yardımcı antrenör olarak görevini sürdürdü.



Domenec Torrent, Guardiola’nın 2016 yılında İngiliz kulüp Manchester City’nin başına geçmesiyle 2017/2018 sezonunun sonuna kadar yardımcı antrenör olarak İngiltere’de çalıştı.



2018 yılının haziran ayında Amerika Futbol Ligi (MLS) takımlarından New York City’nin yolunu tutan Domenec Torrent, bu kulüpte teknik direktörlük deneyimi yaşadı.



MLS’deki 60 karşılaşmada New York City’nin başında görev yapan İspanyol çalıştırıcı, 2020/2021 sezonu ile birlikte Brezilya kulübü Flamengo ile anlaşarak teknik direktörlük kariyerini Güney Amerika’ya taşıdı.



Brezilya’da yarım sezon çalışma imkanı bulan Domenec Torrent, 26 karşılaşmada görev aldıktan sonra 2020 yılının kasım ayında Flamengo ile yollarını ayırdı.



Şu an herhangi bir kulüpte görev almayan Domenec Torrent’in 4-2-3-1 dizilişini kullanmayı tercih ettiği kaydedildi.

