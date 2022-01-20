Domenec Torrent'in Galatasaray tarihine geçen istatistiği
Domenec Torrent'in Galatasaray kariyeri kötü başladı. İspanyol teknik direktör Galatasaray'ın başında çıktığı 2 maçtan da puansız ayrıldı.
Galatasaray kötü gidişat sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 22. hafta maçında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Konuk ekip üst üste 4. galibiyetini alırken 24 puana yükseldi. Galatasaray ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 27 puanda kaldı.
DOMENEC TORRENT KÖTÜ İSTATİSTİK
Teknik direktör Fatih Terim sonrası takımın başına getirilen Domenec Torrent'in Galatasaray kariyeri kötü başladı. İspanyol çalıştırıcı, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.
OPTA'nın verilerine göre 59 yaşındaki Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden üçüncü teknik direktör oldu. Domenec Torrent (2022), Gheorghe Hagi (2004), Sigfried Held (1989)
Torrent yönetimindeki Galatasaray, 2 maçta kalesinde 7 gol gördü.
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