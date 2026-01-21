Domenico Tedesco'dan Aston Villa maçı açıklaması: 'En üst seviyede olmak istiyorsanız...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve oyuncusu Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı konuk edecekleri müsabaka öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Domenico Tedesco açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Aston Villa maçı bence çok zor bir maç olacak. En üst seviyede olmak istiyorsanız bu tür maçları oynamaya alışmanız gerekiyor. Biz her zaman bu seviyede olmak istiyoruz."

"ASENSIO VE TALISCA SAYESİNDE"

"En önemli şey oyun! Golü benim sayemde atmadık. Golü Asensio ve Talisca sayesinde attık."

İLK 8 ŞANSI

"Aston Villa maçına çok bağlı bu durum. Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Bu lig her zaman çok zor. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarınki maçı kazanırsak şansımız yüksek olur, kazanamazsak zor olur."

"BU MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

"Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Özgüvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda, 3. sırada. Ancak, bu tarz maçlar her sabah uyanma sebebimiz. Mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz."

"CESUR OLMALIYIZ, SAKLANMAYA GEREK YOK"

"Aston Villa attığın gollerin bazılarını duran top sonrası dönüşleri alıp atıyor. Uzaktan şutlarda kaliteli bir takım. Cash, Rogers, Tielemans bu açıdan kaliteli oyuncular. Bu tarz oyuncuların varsa pek çok farklı durumdan gol üretebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil; yerden ve uzun toplarla da gol bulabiliyorlar. Birçok farklı varyasyonları ve sistemleri var. Biz de cesur olmak istiyoruz. Saklanmamıza gerek yok. Takıma da söyledim bunu. Rakibe adapte olmanız gereken dakikalar olabiliyor, Eyüpspor, Galatasaray, Aston Villa fark etmez, rakibin bazı şeylerine adapte olmalısınız ama DNA'nız aynı olmalı. Biz kendi oyunumuzu sahaya taşımak istiyoruz."

"TABİİ Kİ LİSTEMİZİ GÜNCELLEYECEĞİZ"

"Kolay bir durum değil bu, istediğiniz kadar değişiklik yapamıyorsunuz. Kurallar var. Kendi aramızda konuşacağız. En son tarih ne zaman, belli. Son tarihi beklemek önemli. Siz eğer değişiklikleri planlarsanız ve değişiklik olursa, bunu bilemezsiniz, transfer pazarı çılgındır, son gün bile birçok şey değişir. Konuşuyoruz, kararları birlikte alıyoruz. Tabii ki listemizi güncelleyeceğiz."

"KADIKÖY'DEKİ HER MAÇ ÇOK ÖZEL"

"Taraftarlar benim için gerçekten inanılmaz, harika! Adana'daki Süper Kupa maçında binlerce taraftar vardı. Her zaman itici güç ve ekstra motivasyon oluyorlar. Evimizde oynayacağımız için mutluyum. Evimizdeki her maç benim için çok özel. Biz de onlara özel bir karşılık vermek istiyoruz."