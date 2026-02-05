Domenico Tedesco'dan forvet transferi yanıtı: 'Kolay değil ama...'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Erzurumspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı.

Teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

FORVET TRANSFERİ YANITI

Tedesco, "Santrfor transferi olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

40 yaşındaki çalıştırıcı, “Öncelikle elimizde olmayan şeylerden ziyade elimizde olanlarla ilgili konuşmalıyız. Bir oyuncu alacağımız zaman önce karakterine bakmaya odaklanıyoruz. Yeni bir oyuncu geldiği zaman takım içindeki dinamikleri değiştiriyor. Her kulübün işidir son saniye kadar transfer marketine bakmak. Öylesine transfer yapmayacağız. Kolay değil ama yarın son ana kadar gözümüz açık olacak" dedi.

"BİRAZ DİNLENMEK ÖNEMLİ OLACAKTI AMA..."

Tedesco'nun basın toplantısındaki açıklamaları ise şu şekilde:

"Aslında ilk yarıda çok iyi performans sergilediğimiz maçlar vardı. Bu maçın ilk yarısı kabul edilebilir değil. Biz bu rakibe de ciddi hazırlandık. Rakibimiz bir alt ligde ama ikinci sırada, son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Rizespor'u yenmişlerdi. Bu maçı ciddiye almamız gerekiyordu. Oyuncularımla konuştum ama ilk yarı kabul edilebilir değildi. Devrede 4 değişiklik yapmak üzücü. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Bir önceki ay 8 maç oynadık. Önümüzde arka arkaya maçlar var. Biraz dinlenmek önemli olacaktı ama yapamadık."

"MUSABA VE MERT LİSTE DIŞI"

Domenico Tedesco, yeni transferlerden Musaba ve Mert Günok'un UEFA Avrupa Ligi listesine eklenmeyeceğini açıkladı.

Tedesco, “5 yeni transferimiz var. UEFA listesinde Musaba'yı dışarıda bırakacağız. Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'Lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem" ifadelerini kullandı.