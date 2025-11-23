Domenico Tedesco'dan Galatasaray derbisi yanıtı: 'Çok değil 1 saat önce...'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim. Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum."

GALATASARAY YANITI

Domencio Tedesco, Galatasaray derbisini yorumlamayı ise tercih etmedi. Tedesco derbi maç hakkında şu sözleri kullandı:

“Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. Çok değil 1 saat önce zor bir maç oynadık. En fazla 1 saat süremiz var kutlama yapmak için. Ferencvaros maçı var. Şuan aklım o maçta.”

"GALİBİYETİ BÜTÜN TAKIM ALDI"

Tedesco, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise zor bir maç oynadıklarını söyledi.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Tedesco, "İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri de takımını bu maça çok iyi hazırlamıştı. Maçı çevirebilmemiz için çok fazla enerji sarf etmemiz gerekti" diye konuştu.

Tedesco, devre arasında futbolcularla görüştüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgüvenli olmamız gerektiğini konuştuk. Kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda bir gol atarsak bu maçı çevirebileceğimizi ve buna inanmamız gerektiğini konuştuk. Takım, bunları ikinci yarıda iyi bir şekilde sahaya yansıttı. Şunu söyleyebilirim ki çok net bir şekilde bütün takımın almış olduğu bir galibiyet. Çünkü takımın içerisindeki ilk oyuncudan son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji var. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum."

"GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Rakiplerinin son oynadığı maçı da izlediğini dile getiren Tedesco, "Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları maçları izlemiştim. O maçların hepsinde iyi bir oyun sergilemişlerdi. Aynı zamanda bize karşı oynarken de kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Dolayısıyla çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar" ifadesini kullandı.

Tedesco, Çaykur Rizespor'un merkezinde çok güçlü ve teknik oyuncuların olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle 6 numara Papanikolaou sürekli top isteyen bir oyuncu. 2-8 numaraları bence değerli oyuncular. Forvet oyuncuları hem bağlantıya gelen hem arkaya koşu yapan oyuncu. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Bütün bunlara aslında biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, maçın içerisindeki o duygu farklıdır."