Domenico Tedesco'dan Sadettin Saran açıklaması: 'Onunla konuştuğum şeyler...'

29.09.2025 00:08:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yaptığı özel görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hakkında çıkan iddialar ve gündemde dolaşan yeni hoca söylentilerine dair açıklamalarda bulundu.

"BU TARZ HABERLER BENİ RAHATSIZ ETMİYOR

Basında farklı isimlerin gündeme gelmesine değinen Tedesco, büyük kulüplerde bu tarz durumların olağan olduğunu belirtti:

"Haberler beni rahatsız etmiyor. Böyle büyük kulüplerde çalıştığınız zaman negatif şeylerle de uğraşmalısınız. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Bu tarz durumları yaşadım. Belçika'da ve Rusya'da farklı yöneticilerle çalıştım. Futbolda böyle şeyler olabilir."

"BAŞKAN SARAN BİZE DESTEK OLUYOR"

Sadettin Saran ile görüşmelerine de değinen Tedesco, samimi mesajlar verdi:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile konuştuğum şeyler özel. Ailede konuşulan ailede kalır. Yine de konuşulanlarla ilgili ilk izlenimlerim iyi. Başkan, yardımcı olabileceği konularda bize yardımcı olmak istiyor. İnsan olarak gelişmek için bu tarz destekleri hissetmeniz lazım. Bu yüzden iyi hislerim var."

