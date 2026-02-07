Domenico Tedesco tartışmalara noktayı koydu: 'Santrafor konusunda endişem yok'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de mutlu olduğunu ifade eden Tedesco, "Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Beş buçuk aydır burada olsam da uzun zamandır buradaymış gibiyim. Türk futbolunun bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.

"BAŞTA BANA KARŞI BİRAZ UTANGAÇTI"

Teknik ekipte yer alan Zeki Murat Göle hakkında konuşan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Zeki Murat Göle hocamız başta bana karşı biraz utangaçtı. Kendisine her kararımı onunla tartışacağımı ve fikrine ihtiyacımın olduğunu söyledim. Aramız çok iyi. Kendisi çok önemli biri" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ÖNEMİNİ KÜÇÜMSEMİŞ OLABİLİRİM"

Türkiye'deki futbolu değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Göreve geldikten 8 gün sonra başkanımız değişti, bunun önemini küçümsemiş olabilirim. Kasımpaşa maçının devre arasında oyuncular bir şeyle meşguldü ve bunu anlamamıştım. Pinpon anlamında maç... Maçın içerisinde birçok defa geçişler söz konusu. Şunu söyleyebilirim ki... Evet, doğru. Bu, bunun bir parçası. Ama bu tip maçlar olabiliyor. Diğer ülkelerde de bu tip maçlar olabiliyor. Sadece size şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadığımız her takım. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nda da birincilikten, ikincilikten takımlara karşı oynadık ve onlar da iyi iş çıkardılar. Aslında takımlara bakacak olursak, kalitelerine bakacak olursak... Her takım aynı şekilde oynamıyor tabii ki. Çünkü her hocanın farklı, spesifik fikri var. Atmosferle de alakalı olarak, taraftarların göstermiş olduğu, destekle de alakalı olarak. Bu anlamda iltifatı hak ediyor" şeklinde konuştu.

"GELDİĞİMDE HER ŞEY KÖTÜ DEĞİLDİ"

Kötü bir takım devralmadığını söyleyen Tedesco, "Kimin hoca olduğuna bağımsız olarak geldiğimde her şey kötü değildi. Ben Mourinho'ya da saygı duyuyorum aynı şekilde. İkinci şey de ben sadece gördüğüm şeyi yorumlayabilirim, yargılayabilirim. Ve sadece bunu yapan kişi ben değilim. Bunu hep birlikte başardık. Kulüp, büyük bir kulüp burası. Çok duygusal ve güçlü, büyük bir kulüp Fenerbahçe. Dolayısıyla etrafınızda iyi insanlara ihtiyacınız var. İyi bir staffım var, iyi bir teknik ekibim var. Gerçekten iyi insanlar buldum burada samanların içerisinde. Ve tabii ki yönetim başkan, sportif direktör. Biz hep beraber yapıyoruz bunu. Sadece ben değil" dedi.

"SANTRAFOR KONUSUNDA ENDİŞEM YOK"

Domenico Tedesco santrfor bölgesinde alternatife sahip olduklarını söyledi.

İtalyan teknik direktör, "Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrafor konusunda endişem yok. Ben bu takıma çok güveniyorum. Ayrıca son 4 ayda bakacak olursanız 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Biz yapacağız. Talisca bu pozisyonda oynayabilir. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir. Bize bağlı. Biz yapacağız. Şunu söylemek istiyorum ki, elimizdeki oyuncuları konuşalım” diye konuştu.

"BİZ ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

"Kış transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi bir iş çıkardık. Kulübün N'Golo Kante transferindeki birlikte hareketi çok iyiydi. Bu tek adam, iki adam şovu değildi. Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok olan bir şey değil."

"BENİM İŞİM DAHA KARMAŞIK"

"Taraftarlar her şey hakkında konuşabilir. Bu işin motoru onlar. Benim işim daha karmaşık. Takım için dengeyi bulmalıyım. İnsani olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Onların enerjilerini her gün hissediyorum. Dışarıdan bakınca tek öneri sunabilirsiniz ama takım için en iyisi neyse onu seçmeliyiz. Ben her zaman dengeyi bulmalıyım."