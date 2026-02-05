Domenico Tedesco UEFA listesinde yer almayacak isimleri açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 23:48:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almayacak futbolcuların isimlerini duyurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, güncellenecek olan UEFA listesine yazılmayacak isimleri açıkladı.

Tedesco, Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada; Samsunspor'dan transfer edilen Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan gelen Mert Günok'un UEFA listesinde olmayacağını duyurdu.

MUSABA VE MERT LİSTEDE YOK

Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi UEFA'ya bildireceklerini söyleyen Tedesco, "Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni isimleri, UEFA listesine sezon başında yazılan ama devre arasında takımdan gönderilen Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran yerine yazılacak.

