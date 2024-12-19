Donnarumma sakatlandı, o müdahaleye kart çıkmadı!

Monaco-PSG maçında Donnarumma, Singo'nun müdahalesiyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İtalyan kalecinin yüzüne dikiş atılırken, Singo'ya kart çıkmadı.

Donnarumma sakatlandı, o müdahaleye kart çıkmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:47

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi. 

Stade Louis-II'de oynanan maçın 22. dakikasında PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma sakatlanarak oyundan çıktı. 

YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI

Monaco oyuncusu Singo'nun Donnarumma'ya yaptığı müdahale sonrası sakatlanan İtalyan kaleci, yüzüne dikiş atıldı ve oyuna devam edemedi.

Müdahaleyi yapan Singo'ya kart çıkmadı.


Etiketler: #psg #monaco #Gianluigi Donnarumma

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