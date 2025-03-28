Doping cezası almıştı: Fransız ekipten Paul Pogba'ya açık kapı!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya'nın Başkanı Pablo Longoria, doping cezası sonlanan Paul Pogba hakkında açıklamalarda bulundu.
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, sezon ortasında Paul Pogba'yı transfer etmeme kararı aldıklarını ancak yaz aylarında bu durumun değişebileceğini söyledi.
Longoria, Fransız yıldızla ilgili yapılan görüşmelere değinerek, "Bazı temaslarımız oldu. Pogba şu anda transfer piyasasında yer alan bir oyuncu. Ancak bu sezon için transfer etmeme kararı aldık. İyileşme sürecinin takım içi dengeleri bozabileceğini ve beklentileri artırmadan sahaya çıkmasının zorluk yaratacağını düşündük. Bu yüzden adım atmadık" ifadelerini kullandı.
DOPİNG CEZASI SONA ERDİ
Pogba için kapıyı tamamen kapatmayan Longoria, "Şu an sezonun sonuna odaklanmış durumdayız. Üç hafta içinde transfer planlamamız konusunda daha net bir fikrimiz olacak. Elbette, Pogba gibi bir oyuncunun piyasada olması değerlendirilmeli" sözlerini sarf etti.
Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Ağustos 2023'te yapılan doping testinde testosteron kullanımı nedeniyle dört yıl men cezası almıştı. Ancak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bu cezayı 18 aya düşürdü ve Pogba, mart ayı itibarıyla sahalara dönme izni aldı.
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