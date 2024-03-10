Dortmund, Werder Bremen'i devirmeyi bildi

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:19
Dortmund, Werder Bremen'i devirmeyi bildi
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Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşılaştı.

Weserstadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 2-1 kazanırken goller; 21. dakikada Donyell Malen ve 38. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Ev sahibi Werder Bremen'in tek golü ise 70. dakikada Justin Njinmah'tan geldi.

Dortmund'da Marcel Sabitzer 45+1'de direkt kırmızı kart görürken, milli futbolcu Salih Özcan 65. dakikada Niklas Füllkrug'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund puanını 44'e yükseltirken, Werder Bremen 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Dortmund evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlarken, Werder Bremen deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.


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