Ruzomberok'tan Trabzonspor maçı açıklaması: '30 bin taraftar sorun olmayacak'

Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ile orta saha oyuncusu Martin Chrien, Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Smetana, Trabzonspor maçının zor geçeceğini belirtirken Chrien, 30 bin bordo-mavili taraftarın kendileri için sorun yaratmayacağını söyledi.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 23:04
Ruzomberok'tan Trabzonspor maçı açıklaması: '30 bin taraftar sorun olmayacak'
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Smetana, orta saha oyuncusu Martin Chrien ile Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Slovak takımının çalıştırıcısı, bir önceki maçta istedikleri sonuca ulaşamadıklarını hatırlatarak, "Yarınki maç çok zor olacak. İlk maçta istediğimiz sonucu alamadık. Yarın için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"30 BİN TARAFTAR SORUN OLMAYACAK"

Trabzon şehri tanımak için fazla zamanlarının olmadığını ifade eden Smetana, "Atmosfere gelince güzel olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Chrien da yarınki karşılaşma için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Orta alan oyuncusu, 30 bin taraftar önünde oynayacak olmalarına ilişkin ise "Daha önce de bu kadar taraftar önünde oynadığım için sorun olacağını düşünmüyorum. Yarın elimizden geleni yapacağız" dedi.


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