Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı maçta 7 gol!

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları, dün oynanan 6 karşılaşmayla tamamlandı. Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı Ruzomberok-Tobol eşleşmesinde, Slovakya ekibi Ruzomberok sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:13
Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı maçta 7 gol!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı Ruzomberok-Tobol eşleşmesinde, Slovakya ekibi Ruzomberok sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Rövanş karşılaşmalarının 18 Temmuz'da yapılacağı ilk ayakta alınan sonuçlar şöyle:

Ruzomberok-Tobol: 5-2

Elfsborg-Paphos: 3-0

Paksi-Cornivul Hunedoara: 0-4

Sheriff-Zira: 0-1

Botev Plovdiv-Maribor: 2-1

Wisla Krakow-Llapi: 2-0


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